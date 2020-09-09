«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 9 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ—2020/2021 «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «СЮ» за 2.74.

«В предыдущем туре «Спартак» порадовал даже не столько первой победой в сезоне, сколько тем, как она была достигнута. Понятно, что «Динамо» сейчас не в лучшем настроении, но даже такое «Динамо» переломить было непросто, а «Спартак» сумел это сделать. Но сумеет ли он через двое суток после такого матча переломить «Салават»?



У уфимцев-то как раз всё в порядке. Они уже одержали три победы на выезде, и хоть среди соперников не было грандов, а были команды второго-третьего эшелонов, но для начала вполне неплохо. Похоже, с новым наставником «Салават» твёрдо вознамерился задать всем шороху на Востоке, и пока всё идёт именно к этому.



Можно сказать, что именно в четвёртом матче уфимцев ждёт первая серьёзная проверка «на вшивость». «Спартак» будет в хорошем настроении, причём вне зависимости от игровой формы – после победы над «Динамо» у «Спартака» всегда хорошее настроение. Да и визуально красно-белые выглядят основательнее, чем кто-либо из предыдущих соперников «Салавата». Поэтому придётся уфимцам засучивать рукава и включаться уже серьёзно, но, кажется, у них для этого есть всё необходимое.



При этом нельзя забывать, что статистика личных встреч гостям не благоволит. «Спартак» для Уфы в последнее время тяжёлый соперник. И на одну уфимскую победу приходится ровным счётом две московских. Но почему-то кажется, что на этот раз «Салавату» удастся подправить статистику. Матч должен получиться от ножа и вряд ли завершится с солидным преимуществом кого-либо из соперников. Хорошо, если кто-то победит в две шайбы, да и то вторая, скорее всего, будет заброшена уже в пустые ворота.



Мой прогноз: гостевая победа «Салавата». Вполне может быть, что и с разухабистым счётом, но весьма небольшой разницей в этом самом счёте. И в основное время».