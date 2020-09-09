«Динамо» Москва – «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Динамо» Москва – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.84.

«Если бы в предыдущем туре столичное «Динамо» с шутками и прибаутками переехало «Спартак», то результат грядущего матча на «ВТБ Арене» мог бы стать абсолютно непредсказуемым. Но пока у руля бело-голубых «последний из могикан», сиречь Владимир Крикунов, то на хороший старт сезона рассчитывать не приходится. Легендарные баллоны Крикунова просто так не обходятся, в середине сезона они, безусловно, тоже сыграют свою роль, и «Динамо» будет смотреться веселее многих соперников, но до этого надо ещё дожить. И пережить нынешнее состояние, когда не то что играть сил нет, а даже коньки зашнуровываются с немалым трудом, а натруженная спина гудит по утрам, как пчелиный улей.



На фоне «Динамо» ярославцы смотрятся вполне себе живенько, хоть и тоже далеки от идеальной формы. Но их, в отличие от бело-голубых, физикой не перегружали, это тоже скажется, но тоже позже. А пока в московском матче отнюдь не московская команда будет фаворитом, как бы это ни было противно московским же болельщикам.



Но надо понимать, что при всём своём текущем преимуществе «Локомотив» всё равно останется весьма прагматичной командой, предпочитающей играть вторым номером и не расходовать калории зря. Многое будет зависеть от того, в какие ворота залетит первая шайба, но даже если это будут ярославские ворота, вряд ли бело-голубым это сильно поможет.



В общем, как тут ни крути, но первую динамовскую победу в этом сезоне увидеть никак не удается. А вот третью ярославскую – очень даже вполне. Будет она, на первый взгляд, весьма скромной, хорошо если в пару шайб, а то ведь «Локомотив» и одной обойтись запросто сможет. А вот в свои ворота гости вполне могут и не пропустить. Поэтому стоит внимательно посмотреть коэффициенты на «сухари».



Победа «Локомотива». Что-то вроде 1:0 или 2:0. Если будет больше, то это будет означать, что у «Динамо» вырисовываются какие-то новые проблемы».