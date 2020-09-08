Швеция — Португалия: трансляция матча Лиги наций 8 сентября, прогнозы и ставки букмекеров
8 сентября Швеция примет Португалию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.
Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.94.
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Шведы не уступили французам ни по владению мячом, ни по ударам.
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