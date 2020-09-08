Швеция — Португалия: трансляция матча Лиги наций 8 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

8 сентября Швеция примет Португалию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.



Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.94.

Швеция — Португалия. Прогноз: возвращение Роналду не впечатлит Берга, Ларссона и Гвидетти Шведы не уступили французам ни по владению мячом, ни по ударам.