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Швеция — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

Швеция — Португалия: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

8 сентября Швеция примет Португалию в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Букмекеры считают, что матч лиги А Швеция — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.94.

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