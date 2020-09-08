«Вегас» — «Даллас»: прогноз и ставка на 2-й матч полуфинала Кубка Стэнли—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч серии Кубка Стэнли «Вегас» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом периоде за 2.06.

«Букмекеров бледная игра фаворита в первом матче абсолютно не смущает. В линии наблюдается всё тот же перекос в пользу «рыцарей»: на П1 дают чуть больше двойки. В принципе можно просто взять Х2 за прекрасный коэффициент 1.86 и не мудрить. В то же время абсолютно очевидно, что «Голден Найтс» сделают выводы и добавят.



«Тампа» в предыдущем раунде тоже по делу проиграла «Бостону» первый матч, зато потом одержала четыре победы кряду. Одна игра не значит ровным счётом ничего, вот только проблемы с реализацией начинают напрягать. Скромный «Ванкувер» таким макаром умудрился дожить до седьмого поединка, а «Старз» гораздо разностороннее и опаснее.



Если Пасиоретти, Маршессо и Штястны не поправят прицел, большого финала им не видать. Думается, дебют получится аккуратным. Подопечные Рика Боунесса накануне прекрасно показали, что действовать по счёту они умеют. Потому лезть вперёд и рисковать нарваться на встречный удар номинальным хозяевам смысла нет.



Потому высокой результативности не ждём. Мы бы выбирали между тоталом меньше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.06 и ИТМ 3 шайбы «Вегаса» за 2.00».