«Вегас» — «Даллас»: прогноз Павла Лысенкова на 2-й матч полуфинала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Вегас» — «Даллас».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.92.

«Первый матч этой серии завершился со счётом 1:0 в пользу «Старз», и тут никакого удивления нет.



Во-первых, «Даллас» – команда с лучшей обороной в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Техасцы пропустили только 177 шайб. Сравните с теми, кого они уже прошли в плей-офф, – это «Калгари» (215) и «Колорадо» (191), а также с теми, кого хотелось бы пройти, — это «Вегас» (211), где оборона тоже крепка.



Во-вторых, «Даллас» умеет удерживать минимальное преимущество. 7 из 10 побед в этом плей-офф были одержаны с разницей в одну шайбу. То есть при 1:0 эти «Старз» не побегут вперёд, а будут играть по счёту.



В-третьих, это силовая борьба. «Даллас» считается лучшей командой по хитам в плей-офф (700), а «Вегас» идёт третьим (620), уступая только «Нью-Йорк Айлендерс» (632).



«Эта серия будет пронизана форчекингом, — говорит нам главный тренер «Старз» Рик Боунесс. – Мы уже это обсуждали с игроками. Что «Даллас», что «Вегас» умеют хорошо навязывать силовую борьбу, создавая давление на соперника, и это наилучший способ взять эту серию».



В первом матче, кстати, мы увидели 96 хитов на две команды. Это очень много. Поэтому я думаю, что в этой серии и дальше будет идти мужицкая мясорубка. И я снова беру кэф 1.92 на то, что тотал в этом матче будет меньше (5.5) в основное время. Забросить шесть шайб за 60 минут – значит раскрыться. «Даллас» и «Вегас» это сделать не захотят».