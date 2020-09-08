Швеция — Португалия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций 8 сентября

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Швеция — Португалия.

Ставка: Швеция не проиграет за 2.04.

«Шведы тяжелейший матч с французами провели, и, если бы не гениальный гол Мбаппе, мы бы, возможно, увидели ничейный результат. Это было первое поражение шведов в восьми домашних матчах.



Португальцы круто сыграли с хорватами. Но на выезде не всё так легко для них, можно вспомнить тот же матч с Италией или Украиной. Поэтому шведам в этой игре будет попроще, а португальцы так летать, как с хорватами, вряд ли будут.



Думаю, что в этой встрече без Криштиану тоже будет сложно найти вдохновение. Пусть Бруну Фернандеш играет очень круто, но шведы – это дисциплинированная команда, которая может получить в этой игре результат. Ставлю на то, что шведы не проиграют».