Франция – Хорватия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций УЕФА

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Франция – Хорватия.
Ставка: обе забьют — нет за 1.84.
«Повторение финала чемпионата мира. Но с той поры Франция становится если не сильнее, то как минимум не теряет в качестве. В отличие от хорватов, которые без Ракитича и Модрича выглядят сейчас совершенно бесполезно.
Французы круто играют дома. В 8 матчах из 10 после чемпионата мира они победили. Что касается хорватов, то у них только одна победа на выезде после ЧМ.
Мне кажется, нас не должна вводить в заблуждение тяжёлая игра французов против шведов. Всё-таки это выездная модель, и шведы в обороне достаточно активны были. А вот хорваты в такой степени вряд ли сыграют. Поэтому в этой игре я бы выбрал ставку «обе забьют – нет». Мне кажется, французы могут победить всухую».
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