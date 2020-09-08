Бельгия — Исландия: прогноз Дениса Казанского на матч 2-го тура Лиги наций
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Исландия.
Ставка: Бельгия забьёт в каждом тайме за 1.76.
«Исландия произвела удручающее впечатление в матче с англичанами. У них не было шести основных игроков. И здесь скорее вопросы к Англии, почему они так блекло сыграли и смогли победить только в концовке того матча.
Думаю, Бельгия не будет затягивать этот процесс. Команда играет круто и результативно, забивает в каждом матче после ЧМ. Думаю, она справится с Исландией и в этот раз. Исландцы даже не думают об атаке. Мне кажется, они будут защищаться так же низко, как и против Англии. Но сборная Бельгии сейчас куда интереснее англичан. Мне кажется, что Бельгия забьёт в каждом тайме».
- 8 сентября 2020
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