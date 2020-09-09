«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на 2-й матч полуфинала Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 2-й матч 3-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Тампа-Бэй» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Тампы» за 1.94.

«Первый матч этой серии завершился со счётом 8:2 в пользу «Тампы». И тут нужно понять, что происходит с «Айлендерс». Или они задолбались сидеть в «пузыре» и просто рассыпались под давлением мощных сил соперника, который реально сильнее, а первый матч просто сломил команду Барри Тротца, или хитрые ньюйоркцы слили первую игру, которая складывалась не в их пользу, чтобы взять остальные.



Конечно, «Тампа» провела прям идеальный матч. Один штрих – до последней минуты все броски летели строго в створ ворот. Ничего мимо. Это как в баскетболе класть все штрафные в кольцо. Никита Кучеров и Брэйден Пойнт набрали по пять очков, и это не просто клубный рекорд «Тампы», а сразу два клубных рекорда.



У меня предчувствие, что «Лайтнинг» уже почувствовали запах крови и обрели нужную уверенность. Это машина, летящая на полном ходу к своему законному и заветному Кубку Стэнли. Её будет очень трудно остановить.



Из большого разнообразия кэфов я бы выбрал самый простой, снова взяв 1.94 на то, что «Тампа» победит в основное время. Угадывать, будет ли в матче тотал (5.5) или индивидуальный тотал «Лайтнинг» в (3.5) – думаю, неблагодарное дело. Такая «Тампа» умеет побеждать и 3:1. Но главное тут слово – «побеждать». Я вообще жду, что команда Джона Купера расправится с «Айлендерс» в четырёх-пяти матчах».