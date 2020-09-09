«Спартак-2» — «Балтика»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 2.05.

«К «Балтике» есть некоторые симпатии, но она разочаровала меня в последней игре, уступив в гостях «Краснодару-2». Игроки «Балтики» поражены тем, что они не смогли одолеть краснодарцев в такой важный момент. Как сейчас выясняется, для футболистов «Балтики» стала неожиданностью их позиция в турнирной таблице, когда они реально ведут борьбу за высшие строчки. Игроки действуют с сильным желанием продолжать удерживаться вверху, но может проявиться синдром лидерства, потому что для команды это непривычное положение.

У «Балтики» очень мало игроков, имеющих опыт борьбы за выход в РПЛ, можно отметить разве что Младена Кашчелана, который является довольно опытным футболистом. «Балтика» сейчас серьёзно готовится к следующим играм, чтобы не терять очки и не упускать своё положение, поэтому в предстоящем матче я отдаю ей преимущество.



«Спартак-2» довольно неожиданно начал сезон, в основном одерживая победы, но потом прервал беспроигрышную серию, уступив «Краснодару-2». Можно отметить, что в прошлом туре спартаковцы должны были сыграть в Брянске против «Динамо», но матч не состоялся, так что у «Спартака-2» была небольшая пауза между играми. В целом ситуация у предстоящих соперников похожая, но у «Балтики» более организованная команда и достаточно опытные игроки, поэтому калининградцы как минимум не проиграют".