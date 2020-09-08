Франция – Хорватия: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги наций 8 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Франция – Хорватия.

Ставка: победа Франции за 1.65.

«Франция принимает на своём поле Хорватию в рамках Лиги наций 8 сентября. Соперники встречались в финале чемпионата мира последний раз, тогда успех был на стороне более именитой команды — 4:2. Сборная Франции перед сегодняшним поединком лишилась ряда ключевых игроков, в том числе и Киллиана Мбаппе, заразившегося короновирусной инфекцией.



По моему мнению, классных игроков у французов хватит на несколько состава и потеря нескольких человек восполнима. Разобрались же они как-то со Швецией (1:0) на прошлой неделе.



Сборная Хорватии после мундиаля потихоньку меняется — на Евро пройти смогла, но в Лиге наций отлетела от Португалии 1:4. Скорее всего, исправить ошибки будет невероятно сложно за столь короткий срок, да и слишком переоценивают их в последнее время. Мне кажется, уровень команд сильно различается».