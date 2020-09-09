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Рублёв — Медведев: прогноз Сергея Фомина на матч четвертьфинала US Open—2020

Рублёв — Медведев: прогноз Сергея Фомина на матч четвертьфинала US Open—2020
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала US Open—2020 Андрей РублёвДаниил Медведев.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.66.

«Вот мы и подбираемся к заключительным стадиям турнира. Борьба за титул накаляется до предела. Претендентов много, но победитель будет только один.

Медведев на одном дыхании прошёл в четвертьфинал турнира. Без особых проблем разбирался с визави. Даниил играет с большим запасом и при надобности может ещё прибавить в ходе турнира. Есть запас прочности в его игре. На задней линии Медведев действует надёжно и цепко. Мало ошибается и качественно отрабатывает в обороне.

Что касается Рублёва, то он прибавляет от матча к матчу. Несмотря на проваленный первый сет в матче с Берреттини, Андрей вовремя сумел перестроиться и перевернуть ход встречи в свою пользу. Понравилось, как он подавал и мощно атаковал с задней линии, прошивая оборону итальянца. Рублёв отлично готов к этому турниру.

Безусловно, Медведев по праву является фаворитом в данном матче, но и Андрея не стоит сбрасывать со счетов. Играет он сейчас роскошно. Многое получается на корте. Поэтому ему вполне по силам преподнести сюрприз Даниилу и навязать качественную борьбу».

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