Азаренко — Мертенс: прогноз Сергея Фомина на матч четвертьфинала US Open-2020

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала US Open 2020 Виктория Азаренко — Элисе Мертенс.
Ставка: ИТБ 12 гейма Мертенс за 1.92.
«Последний раз Виктория Азаренко выходила в 1/2 финала турнира «Большего шлема» аж в далёком 2013 году. И вот судьба ей предоставляет отличную возможность побороться не только за выход в полуфинал, но и за титул. Всё-таки на пике карьеры в 2011-2013 годах Вика на постоянной основе боролась за высокие места на каждом турнире. Но потом начались проблемы с мотивацией, да и здоровье начало подводить, и результаты резко ухудшились.
И вот снова Виктория показывает теннис высокого уровня. Ещё с «Мастерса» в Нью-Йорке ей удаётся держать игровую форму и продуктивно действовать на корте. Определённо Азаренко набрала отличный игровой ход.
Мертенс ровно идёт по турнирной сетке. Ни одной партии не проиграла бельгийская теннисистка. Играет сбалансировано на задней линии и качественно действует на приёме подачи. Отлично подает и уверенно атакует с задней линии.
Многое будет на кону в этом матче. Если учесть не самую сильную турнирную сетку, такого шанса на выход в потенциальный финал у данных теннисисток может больше и не быть. Игровые кондиции находятся примерно на одном уровне, и в таком случае можно ожидать напряжённого и сложного матча с интригой до последних геймов».
- 9 сентября 2020
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