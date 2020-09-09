«Спартак-2» — «Балтика»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 8-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Балтика».
Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 2.05.
«Красно-белые очень бойко стартовали, добыв в пяти турах 13 очков из 15 возможных. Скатали ничью с «Торпедо» (1:1), добыли три победы с разницей в один мяч (2:1 над «Чертаново» и «Томью», 1:0 над «Акроном»), а на десерт разгромили «Иртыш» со счётом 5:0. Но тут нужно сделать важное пояснение — ещё в дебюте омичи остались в меньшинстве, четыре гола из пяти они пропустили вдесятером.
Дальше у подопечных Романа Пилипчука начались трудности. Они умудрились проиграть в родных стенах «Краснодару-2» (1:2), хотя с 27-й минуты имели численное преимущество. А игра седьмого тура оказалась перенесена в последний момент, поскольку в брянском «Динамо» случилась вспышка коронавируса.
«Балтика» тоже здорово стартовала: 14 очков в шести турах и всего один пропущенный мяч. Однако в минувшие выходные в гостях уступила всё тому же «Краснодару-2» со счётом 1:3. Качество поля оставляло желать лучшего, но дело не в этом. Калининградцы действительно смотрелись хуже и по делу уступили.
Они непривычно часто ошибались в защите и никак не могли наладить контроль мяча, хотя прежде не испытывали проблем в этих компонентах. Тем интереснее будет посмотреть, как подопечные Евгения Калешина отреагируют на неудачу. Состав у них покрепче, а главное — соперник долго не имел игровой практики.
Предыдущий матч «Спартак-2» провёл аж 27 августа, то есть почти две недели назад. На наш взгляд, шансы «Балтики» тут никак не ниже, а потому предпочтём сыграть против линии. П2 с нулевой форой за 2.05 выглядит замечательно, альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92. За девять очных встреч соперники лишь однажды забили больше трёх голов».
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