«Оренбург» — «Шинник»: прогноз и ставка на матч ФНЛ 9 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Оренбург» — «Шинник».

Ставка: победа «Шинника» с форой (+1) за 2.08.

«У хозяев всё прекрасно, они семимильными шагами движутся к возвращению в Российскую Премьер-Лигу. В семи турах набрано 19 очков из 21 возможного — шесть побед и одна ничья. Единственная осечка состоялась ещё в середине августа, когда на 95-й минуте пропустили от «Текстильщика» (1:1).



«Шинник» тем временем находится в подвале турнирной таблицы ФНЛ, хотя в последние годы исправно финишировал в верхней половине. Причина проста — огромное количество кадровых потерь. Постепенно футболисты возвращаются в строй после травм, то есть в ближайшие недели команда должна добавить.



А пока единственной отрадой остаётся Кубок России, где удалось пройти «Торпедо». В ФНЛ положение грустное: пять очков в семи турах и 18-е место. Ярославцы пока совсем не впечатляют на выезде, где потерпели три поражения из трёх возможных. Неудивительно, что «Оренбург» считается у букмекеров фаворитом.



И всё же перекос в линии кажется чрезмерным. На победу хозяев дают смешной коэффициент 1.47, а лезть в большие форы не хочется. Всё же забивает фаворит совсем немного, а «Шинник» при всех своих проблемах ни разу не пропустил больше двух мячей. Рискнём заиграть П2 с форой (+1) за 2.08.



Логика следующая: ярославцы лишь однажды проиграли с разницей более чем в один мяч (0:2 от «Балтики», второй гол получили в концовке). А «Оренбург» забивает совсем немного. На наш взгляд, гости при помощи возвращающихся из лазарета исполнителей основы смогут дать бой лидеру».