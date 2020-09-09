«Йокерит» — «Нефтехимик»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Хельсинки

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (+2.5) за 1.72.
«Нефтехимику» пришлось начать регулярный сезон без целого ряда хоккеистов основы и даже тренерского штаба. В список травмированных накануне поединка со СКА поместили аж 10 человек. Что не помешало оказать достойное сопротивление питерцам (1:2), а затем и вовсе хлопнуть крепкий «Витязь» (4:3).
Во втором случае нижнекамцам очень помогли спецбригады, три шайбы из четырёх состоялись в большинстве. Понятно, что полуторным составом шансы «волков» зацепиться кажутся небольшими, но всё же предпосылок для разгрома не видно. «Йокерит», конечно, будет действовать первым номером, однако с обороной и вратарями у клуба из Татарстана всё в порядке.
Статистика очных встреч также на их стороне. В пяти предыдущих случаях «Нефтехимик» одержал три победы, а оба поражения состоялись с разницей в одну шайбу. На наш взгляд, П2 с форой (+2.5) за 1.72 смотрится замечательно, можно даже рассмотреть П2 с форой (+2) за 2.08.
Финны наверняка наберут очки, больше того, скорее всего, они используют преимущество в исполнительском мастерстве и победят. Но нижнекамцы их просто так не отпустят. Даже несмотря на кадровые проблемы».
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