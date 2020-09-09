«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 9 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.17.

«Динамо» потерпело два поражения в основное время. Оба вроде бы по делу, но при этом очень обидные. 1:2 от «Авангарда» с фактически двумя пропущенными шайбами в меньшинстве и 1:3 от «Спартака», там красно-белые отыгрались в формате «4 на 5», после чего дожали оппонента.



Трудно сомневаться в том, что у бело-голубых всё будет в порядке. Состав классный, тренер опытный. Но сентябрь грозит получиться очень тяжёлым. Первое звено находится не в лучших кондициях: руки и голова на месте, а ноги отстают. В результате эффективность падает, да и ошибок многовато. Именно Шипачёв помог «Спартаку» с одной из шайб.



А второй тройки пока нет, поскольку Пулккинен и Линдберг травмированы (их возвращение ожидается в выездной серии, хотя Оскар накануне вернулся к тренировкам). На таком фоне даже странно, что букмекеры отдают бело-голубым заметное преимущество. Москвичи, конечно, стараются и выглядят достойно, но ресурсов у «Локомотива» на данный момент явно больше.



Потому не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 2.17. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.88. На наш взгляд, с учётом всех проблем динамовцев шансы гостей никак не меньше 50%. Раз так, сыграем против линии".