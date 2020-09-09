«Динамо» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Ярославль). Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Локомотива» идёт за 2.90.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 9 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.13, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.75. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.84.
Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.73, а итоговая победа «Локомотива» — за 2.10. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (6.50) и 1:1 (7.80).
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Первое звено бело-голубых не в лучшем состоянии, а Линдберг и Пулккинен травмированы.
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