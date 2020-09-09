«Спартак» — «Салават»: трансляция матча КХЛ 9 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Салавата» идёт за 2.75.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.



Итоговая победа «Спартака» идёт за 1.77, успех «Салавата Юлаева» оценён в 2.04. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (7.10) и 3:3 (11.0).

«Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Лехтеря и Сошников возьмут выходной Красно-белые далеки от оптимальных кондиций, а уфимцы проведут четвёртый гостевой матч за неделю.