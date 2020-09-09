«Динамо Минск» — «Ак Барс»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало
9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Динамо» идёт за 4.15.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Ак Барс» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.
Итоговая победа минского «Динамо» идёт за 3.00, успех «Ак Барса» доступен за 1.38. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (7.90) и 3:3 (11.0).
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Минчане забивали как минимум две шайбы в шести из семи последних домашних матчей с «Ак Барсом».
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