«Динамо Минск» — «Ак Барс»: трансляция матча КХЛ 9 сентября, прогнозы и ставки букмекеров

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Мн» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «КХЛ ТВ».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Динамо» идёт за 4.15.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Ак Барс» 9 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.24. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.



Итоговая победа минского «Динамо» идёт за 3.00, успех «Ак Барса» доступен за 1.38. Наиболее вероятный счёт матча — ничья 2:2 (7.90) и 3:3 (11.0).

«Динамо Мн» — «Ак Барс». Прогноз: Доус с Да Костой покажут класс, Паре и Козун ответят Минчане забивали как минимум две шайбы в шести из семи последних домашних матчей с «Ак Барсом».