Андрей Рублёв — Даниил Медведев: эксперты назвали фаворита 1/4 финала US Open—2020
9 сентября Андрей Рублёв и Даниил Медведев сыграют в матче четвертьфинала US Open. Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу Даниила принимаются с коэффициентом 1.32. Успех Андрея Рублёва оценён коэффициентом 3.70.
Аналитики считают, что матч US Open Андрей Рублёв — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.80, тотал меньше 38.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.31.
Ставки на тай-брейк принимаются с коэффициентом 1.59. Если в одном из сетов кто-то из игроков не сумеет взять ни единого гейма, сыграет коэффициент 12.5.
Андрей Рублёв — Даниил Медведев. Прогноз: дивный российский четвертьфинал на US Open—2020
Россияне знают друг друга 16 лет, но в полуфинал выйдет только один.
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