«Динамо» – «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» – «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.43.

«Поединок очень принципиальный, поставлю на хозяев льда. Крикунов ребят готовит, настраивает. Все расстроились из-за домашнего поражения в дерби против «Спартака», поэтому настрой у москвичей будет запредельный, совсем другое отношение пойдёт. В том матче полтора периода динамовцы стелились, а в третьем бороться перестали и уступили «Спартаку» со счётом 1:3.



«Локомотив» пока идёт без поражений. В этом поединке максимум усилий приложат бело-голубые — им надо реабилитироваться после фиаско со «Спартаком» и выстрелить, хорошо так выстрелить. Преимущества в две шайбы они просто обязаны добиваться. После матча против красно-белых можно было бы подумать, что команда подсела, но это явно не про подопечных Владимира Крикунова — ведь в нужный момент коллектив способен собраться и добиться желаемого результата.



Слишком крупного счёта, вроде 7:2 или ему подобного, точно не будет. У москвичей очень хорошие и надёжные вратари — Александр Ерёменко и Иван Бочаров. Думаю, пора москвичам реализовывать своё большинство. Если это начнёт у них получаться, то команду хорошо так прорвёт, и она полетит вперёд. Вот даже когда с красно-белыми играли, там как минимум было три момента хороших у них, но не вышло, к сожалению. Не смогли использовать свои возможности. А попади по воротам — уже совсем другая игра пошла бы».