Рублёв — Медведев: прогноз Ярослава Перканюка на матч 1/4 финала US Open 9 сентября

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала US Open 2020 Андрей Рублёв — Даниил Медведев.



Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.68.



«Медведев по праву считается одним из самых тактически сильных теннисистов в ATP-туре. Ведь он всегда старается подловить соперников, выждать ошибки, нащупать слабые стороны и зачастую действует дисциплинированно по плану. В любой момент россиянин может перестроиться на корте и заиграть агрессивнее, потому что уверенно простреливает и с форхенда, и с бэкхенда, а в трудных ситуациях всегда может положиться на подачу. Даниил много времени проводит на всех типах покрытий, но пока в разы увереннее выступает на харде.



Оба теннисиста выйдут на корт с запредельной мотивацией, ведь на кону не только полуфинал турнира серии «Большого шлема», но и соперничество, кто сильнейший теннисист России. Медведев знает и умеет играть против Рублёва, потому что он отходит за заднюю линию и провоцирует на неоправданный риск.



Вот только Андрей заиграл на совсем другом уровне, теперь он тоже имеет эффективную подачу, за счёт которой набирает лёгкие очки. А в розыгрышах научился терпеть и больше не пытается каждым ударом обострять. Если против такого Рублёва слишком обороняться, то можно за это поплатиться. Поэтому есть все предпосылки к тому, что в этом поединке никто доминировать все три сета не будет, и мы увидим равную борьбу.



Главное преимущество Медведева над Рублёвым – опыт. Можно быть уверенным в том, что Даниил не перегорит, а вот Андрей на это способен. Но в любом случае поединок пройдёт в упорной борьбе. Всё же я предлагаю проигнорировать ставки на исход, а сделать выбор в пользу тотала больше (3,5) по сетам».