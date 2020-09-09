«Спартак» – «Салават Юлаев»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Спартака» за 2.40.

«Москвичи победят. У красно-белых наконец-то появились положительные эмоции. Юлаевцы для них — весьма принципиальный соперник. Да, уфимцы смотрятся очень хорошо, но в этом матче вряд ли смогут что-либо противопоставить.



У «Спартака» первая домашняя игра в этом сезоне, ребята будут стараться не ударить в грязь лицом перед своими болельщиками. Правда, и победить смогут лишь с преимуществом в одну шайбу, но этого им вполне достаточно для достижения поставленной цели.



«Салават» начал очень хорошо — три матча и три победы, одна крупная и две минимальные, все на выезде. Складывается ощущение, что команде не страшны ни перелёты, ни переезды. Однако думаю, что первое поражение они себе заработают именно в Москве.



В матче против московских динамовцев подопечные Олега Знарка как минимум полтора периода ничего толком сделать не могли, будто сонные мухи. Но зато потом всё стало получаться, они получили хороший заряд и эмоциональный толчок, в результате победили в дерби со счётом 3:1. Да и не ездили особо никуда — так, лёгкая прогулка из одной части Москвы в другую. Силы не потеряли в результате переезда, поэтому всё должно быть хорошо в стане москвичей как по игре, так и по эмоциям. И по составу у красно-белых проблем сейчас нет, чего не скажешь об их сопернике — уже на старте сезона им явно будет не хватать двух временно болеющих и выбывших из строя нападающих».