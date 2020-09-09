Алекс де Минор – Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч четвертьфинала US Open

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Алекс де Минор – Доминик Тим в 1/4 финала US Open—2020.

Ставка: тотал меньше 37.5 гейма за 1.78.

«Впечатляюще Доминик Тим провёл встречу прошлого раунда с Феликсом Оже-Альяссимом. Если до этого были вопросы к форме австрийца, многим не понравился матч с Крайиновичем на «Мастерсе», то сейчас уже его считают одним из двух главных фаворитов турнира. Тут мнения расходятся — Тим или Медведев. Говорили, что Оже-Альяссим способен навязать борьбу Тиму, но после первого сета канадец совсем рассыпался. Тим делал всё, что хотел. Играл плотно, по всему корту.



Де Минор — соперник другого плана. Он будет много бегать, догонять все мячи. Здесь Тиму просто важно не сделать слишком много ошибок. В розыгрышах он должен иметь преимущество, он мощнее пробивает с задней линии, вариативнее. Вообще, будет очень быстрая игра, в высоком темпе. Физическая готовность здесь будет иметь серьёзное значение. Но в этом компоненте, думаю, теннисисты равны. А вот подача и мощь — это главные козыри австрийца.



Думаю, встреча не затянется. Тим победит комфортно. Будет сыграно меньше 37.5 гейма».