«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 10 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Сибирь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.53.

«Помните, как у Жванецкого? «На вопрос «Как живёшь?» завыл матерно, напился, бился головой о стену, набил воспрошавшему морду – в общем, ушёл от ответа». Думается, что в этой фразе наиболее полно отражено начало сезона в исполнении «Сибири». Три матча – три поражения, и место в подплинтусном пространстве турнирной таблицы. Адвокаты «Сибири» скажут, что все три матча были выездными, все три проиграны в одну шайбу – и будут совершенно правы. Но как минимум два из трёх соперников были вполне «съедобными», и в Нижнем Новгороде или Череповце сибирякам надо было хоть что-нибудь цеплять. А теперь с таким похоронным настроением команде Николая Заварухина придётся открывать хоккейный сезон на родине, и соперник такой, который в любом состоянии способен согнуть «Сибирь» в бараний рог и сказать, что так и было.



Нынешнему ЦСКА, конечно, даже до своей приличной игровой формы ещё, как до Пекина на четвереньках, но, во-первых, действующий чемпион может себе это позволить. А во-вторых, командам такого калибра и потеть по-настоящему следует начинать после Нового года. Потому что в плей-офф «армейцы», в отличие от сибиряков, выйдут по-любому, а только там настоящие разборки и начнутся. А вот что делать «Сибири» с таким началом сезона, когда с основными соперниками она ещё не начала играть, – вопрос, конечно, интересный.



В общем, вопрос фаворита после трёх поражений хозяев перед матчем не стоит. Да и статистика личных встреч молчаливо соглашается с тем, что «Сибирь» должны быть съедена в четвёртый раз подряд. В Новосибирске москвичам, конечно, особо разворачиваться не дают, тут двузначных результатов не бывает, но ЦСКА они и не нужны. Выиграют «армейцы» где-нибудь 3:1 – и слава богу, а если удастся «сухарик» скатать (а почему бы и не скатать, если «Сибирь» в нынешнем сезоне забрасывает в среднем чуть больше одной шайбы за матч), то и вообще игровой день у гостей удастся полностью.



Победа ЦСКА. Невеликая, но в основное время».