«Спартак» – «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ 9 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Салават Юлаев».
Ставка: итоговая победа «СЮ» за 2.01.
«Матч «Спартак» – «Салават Юлаев», который пройдёт в среду в Москве, — это, в общем-то, определённая лакмусовая бумажка для спартаковцев, в связи с тем что старт сезона им явно не удался, хотя два дня назад красно-белые одержали важную победу над «Динамо».
Уфимцы одержали на выезде три победы кряду. Они были сильнее «Торпедо» (3:2), «Северстали» (4:1) и минского «Динамо» (4:3). Учитывая, что для «Спартака» это первый домашний матч, нужно понимать, с каким настроем выйдут красно-белые на игру.
Соперник у команды Олега Знарка очень крепкий, как всегда, опасны и результативны иностранцы, уфимцы опасны при игре в большинстве, видно, что «Салават Юлаев» хорошо подготовлен к сезону.
Москвичи значительно обновили свой состав по сравнению с прошлым сезоном. Команда ещё не успела сыграться. Скорее всего, победит «Салават Юлаев». Но, возможно, не в основное время, а в дополнительное или серии буллитов.
Так что более надёжна ставка «победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.01».
- 9 сентября 2020
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