«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ 9 сентября

Известный в прошлом защитник Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.88.

«Московские динамовцы неудачно стартовали в этом сезоне. Сначала был провал на Кубке мэра Москвы (к слову, два последних турнира динамовцы выигрывали), затем была неудача в Балашихе в игре с «Авангардом» и поражение на своём льду от «Спартака».



Всего две заброшенные шайбы за 120 минут игрового времени. Бесспорно, для команды, потратившей немалые деньги на приобретение нескольких звёздных игроков, это необъяснимый результат. И тут в гости приезжает «Локомотив», имеющий на данный момент в чемпионате стопроцентный результат – победы дома над «Спартаком» (7:2) и «Амуром» (2:0).



Казалось бы, прочитав этот расклад, многие решат, что и тут победитель ясен. Но я бы не стал забегать вперёд и сразу отдавать предпочтение «железнодорожникам».



Динамовцы когда-то должны прервать неудачную серию и порадовать своих болельщиков. И есть предположение, что произойдёт это именно сегодня. Тем более что «Динамо» три последних матча у «Локомотива» выигрывало, причём довольно уверенно (4:1, 4:0, 3:1). Ставлю на хозяев».