«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз Бориса Миронова на матч КХЛ 9 сентября

Известный в прошлом защитник Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».
Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.88.
«Московские динамовцы неудачно стартовали в этом сезоне. Сначала был провал на Кубке мэра Москвы (к слову, два последних турнира динамовцы выигрывали), затем была неудача в Балашихе в игре с «Авангардом» и поражение на своём льду от «Спартака».
Всего две заброшенные шайбы за 120 минут игрового времени. Бесспорно, для команды, потратившей немалые деньги на приобретение нескольких звёздных игроков, это необъяснимый результат. И тут в гости приезжает «Локомотив», имеющий на данный момент в чемпионате стопроцентный результат – победы дома над «Спартаком» (7:2) и «Амуром» (2:0).
Казалось бы, прочитав этот расклад, многие решат, что и тут победитель ясен. Но я бы не стал забегать вперёд и сразу отдавать предпочтение «железнодорожникам».
Динамовцы когда-то должны прервать неудачную серию и порадовать своих болельщиков. И есть предположение, что произойдёт это именно сегодня. Тем более что «Динамо» три последних матча у «Локомотива» выигрывало, причём довольно уверенно (4:1, 4:0, 3:1). Ставлю на хозяев».
- 9 сентября 2020
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 8 сентября 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:15