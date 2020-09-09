«Тампа» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и ставка на 2-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч серии Кубка Стэнли «Тампа» — «Айлендерс».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.78.

«На старте серии шансы подопечных Барри Тротца изначально казались скромными. Накануне они провели шестой матч за 10 суток, тогда как «Лайтнинг» разобрались с «Бостоном» в пяти играх и получили неделю на восстановление. Понятно, что разница в уровне исполнителей и огромное преимущество в свежести — это слишком большая фора.



Задача номинальных гостей не меняется — затащить фаворита в свой любимый вязкий хоккей, где шансы станут осязаемыми. В принципе, по ходу серии преимущество в свежести должно нивелироваться, так что выносы в одну калитку вряд ли повторятся. Букмекеры сделали выводы, теперь на П1 дают не 2.10, а 1.93.



Линия позволяет взять тотал больше 5 шайбы за крепкий коэффициент 1.78. Вопреки стереотипам, «Нью-Йорк» в плей-офф забивает много. Первое звено здесь в порядке. А с «Тампой» всё и так понятно: она поймала волну и почувствовала свою мощь. В такой ситуации ослаблять хватку нет смысла — нужно ковать железо, пока горячо.



Потому ждём сравнительно бодрого хоккея, при котором пять-шесть голов кажутся посильной планкой. Соперники пересекались в нынешнем сезоне четырежды, в трёх случаях забивалось как минимум шесть шайб. Альтернативный вариант — 1Х + тотал больше 4.5 шайбы, на него дают 2.13».