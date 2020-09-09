«Чертаново» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч ФНЛ 9 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ФНЛ «Чертаново» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев» с форой (-1) за 1.79.

«Команда из одноименного района Москвы не может набрать ни одного очка на протяжении четырёх туров. Более того, она и забить не может столько же. Конечно, соперники были довольно крепкие, но в любом случае чёрная серия затянулась выше разумного предела. Здесь четыре поражения кряду с общим счётом 0:8.



В общем-то, такие результаты вполне объяснимы. Как известно, в минувшее межсезонье много основных игроков команды вместе с главным тренером покинули клуб и перебрались как раз в самарские «Крылья». Состав теперь другой, а потому игра пока не клеится. В завершении не хватает хладнокровия, слишком уж много юных футболистов с минимальным опытом во взрослом футболе.



«Крылья Советов», собственно, в начале нового сезона продолжают чередовать победы с поражениями. Впрочем, десяти очков хватает, чтобы сохранять позицию в середине турнирной таблицы. Самарцы располагаются на 10-й строчке, но дистанция до пятёрки лидеров составляет всего четыре пункта.

На позапрошлый тур пришлось гостевое поражение от «Енисея» (1:3) Александра Тарханова, который сейчас хорош. Зато в прошлой игре они сумели дома разгромить «Нижний Новгород» со счётом 3:0. Но тут всё было закономерно: хозяева смотрелись активнее, надёжнее отыграли в обороне.



Букмекеры справедливо считают «крылышек» фаворитом в поединке с «Чертаново». Состав тут куда крепче, да и новый главный тренер прекрасно знаком с клубом. На наш взгляд, не стоит ждать от москвичей чуда. Видно, что чертановская команда старается выкладываться в каждом матче, но предпосылок к выздоровлению пока что нет. Ждём уверенной победы гостей. Интересным вариантом для ставки выглядит П2 с форой (-1) за коэффициент 1.79".