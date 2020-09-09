«Спартак» — «Салават Юлаев»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ в Москве

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Спартака» за 2.45.

«Спартаковцам удалось одержать победу в трудном равном матче с «Динамо» — 3:1. Сработало большинство, очень хороший, качественный матч провёл вратарь Беспалов. Он не раз выручал команду.



Эта победа добавляет «Спартаку» положительных эмоций. «Спартак» едет в домашние стены и принимает довольно крепкий «Салават Юлаев».



Уфимцам старт удался – три победы на выезде. Но какие-то выводы делать ещё рано. В общем-то, команда забрала максимум очков на выезде, но и соперники, согласитесь, у них были не относящиеся к топ-клубам — «Торпедо», «Северсталь» и минское «Динамо».



Тем не менее победы не могут не радовать болельщиков «Салавата». Как обычно, лидеры ведут команду за собой. Будет очень интересная игра, отдаю предпочтение «Спартаку». Он победит со счётом 3:2».