«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.57.

«Динамовцы в этом сезоне пока не могут набрать очков. В матче со «Спартаком», в общем-то, при равной игре всё решила игра в неравных составах. Спартаковцы забросили, а динамовцы, играя в большинстве, умудрились пропустить в свои ворота.



Пока не ладится игра в большинстве у «Динамо», первое звено не забивает, лидеры молчат, никак не найдут пути к воротам. Поэтому и такой результат.



Что касается «железнодорожников», то старт в домашних играх им удался – две победы у «Спартака» и «Амура» и девять (!) заброшенных шайб. Поэтому команда едет в Москву в хорошем настроении.



В этом году «Локомотив» работает с новым тренером, пока всё на старте получается. Команда хорошо двигается. «Локомотив» победит в основное время».