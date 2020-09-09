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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.57.

«Динамовцы в этом сезоне пока не могут набрать очков. В матче со «Спартаком», в общем-то, при равной игре всё решила игра в неравных составах. Спартаковцы забросили, а динамовцы, играя в большинстве, умудрились пропустить в свои ворота.

Пока не ладится игра в большинстве у «Динамо», первое звено не забивает, лидеры молчат, никак не найдут пути к воротам. Поэтому и такой результат.

Что касается «железнодорожников», то старт в домашних играх им удался – две победы у «Спартака» и «Амура» и девять (!) заброшенных шайб. Поэтому команда едет в Москву в хорошем настроении.

В этом году «Локомотив» работает с новым тренером, пока всё на старте получается. Команда хорошо двигается. «Локомотив» победит в основное время».

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