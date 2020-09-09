«Тампа» — «Айлендерс»: эксперты назвали фаворита 2-го матча полуфинала Кубка Стэнли
10 сентября во втором матче полуфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск.
Счёт в серии 1-0 в пользу «молний». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.50.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Айлендерс» 10 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.48.
Итоговая победа «Тампа-Бэй» идёт за 1.57, успех «Нью-Йорка» доступен за 2.50.
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