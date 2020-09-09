Пиронкова — Серена Уильямс: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 1/4 финала US Open

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на четвертьфинал US Open Цветана Пиронкова — Серена Уильямс.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.90.

«Естественно, букмекеры вообще не сомневаются в победе американки, хотя не всё так очевидно. Откровенно говоря, выглядит она довольно бледно. Поначалу везло с сеткой — достались Кристи Анн и Маргарита Гаспарян.



Дальше пошли трудности. Со Слоан Стивенс пришлось играть три сета, хотя та в последнее время выглядела неубедительно. А в четвёртом круге Серена удва унесла ноги от Марии Саккари. 2,5 часа на корте, три партии, тай-брейк. Гречанка штамповала эйсы и ни в чём не уступала именитой сопернице, но в концовке не хватило сил.



Понятно, что Уильямс будет иметь колоссальное преимущество в мощи, но всё остальное вызывает вопросы. С движением есть заметные проблемы, со стабильностью — тоже. После игры с Саккари 38-летняя американка выглядела совсем тяжело. Если Пиронкова сумеет навязать борьбу, сил может и не хватить.



Все четыре очные встречи остались за Сереной, да только было это совсем давно. Тогда она смотрелась гораздо увереннее. При этом лишь в одном случае уложилась менее чем в 20 геймов, а дважды даже пришлось играть решающий сет. Пиронкова — умная спортсменка, она умеет подстраиваться и любит комбинационный теннис. Похоже, фаворитке придётся побегать.



Сможет ли Цветана продлить сказку — большой вопрос, хотя перекос в линии кажется чрезмерным. Шансы Уильямс действительно выше, но даже ставка “Пиронкова выиграет как минимум один сет” идёт за прекрасный коэффициент 2.48. Мы же подстрахуемся и возьмём тотал больше 19.5 гейма за 1.90. Даже на пике американка испытывала определённые проблемы с теннисисткой из Болгарии, а сейчас её игра далека от былого состояния. На наш взгляд, лёгкой прогулки у Серены тут точно не будет».