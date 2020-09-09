«Металлург» Мг — «Амур»: прогноз Евгения Лапенкова на матч КХЛ 9 сентября

Экс-нападающий ряда клубов КХЛ Евгений Лапенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Амур».

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-2.5) за 1.73.

«У «Амура» очень тяжёлый выезд. Три поражения в трёх матчах. Команда очень много пропускает – в поединках с «Северсталью», «Локомотивом» и «Авангардом» дальневосточники пропустили 16 (!) шайб. С учётом того, что «Амур» отправился на выезд не в оптимальном составе, можно сделать вывод, что и сегодня команда пропустит целый мешок.



«Магнитка» позавчера покуражилась над командой «Сочи», обыграв её со счётом 6:0. Примерно то же самое вполне может быть и сегодня. Уральцы выиграют, и довольно крупно. Игроки хорошо взаимодействуют друг с другом, неплохо выглядят иностранцы, удачно влились в состав новички Плотников и Карпов. В общем, жду уверенной победы уральского клуба».