Цветана Пиронкова — Серена Уильямс: прогноз Ярослава Перканюка на матч US Open

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала US Open—2020 Цветана Пиронкова — Серена Уильямс.
Ставка: победа Уильямс в двух сетах за 1.57.
«Все четыре матча на US Open Пиронкова провела в атакующем стиле. Она избегала затяжных обменов ударами и постоянно рисковала. Нужно отметить и подачу теннисистки, ведь за счёт первого мяча удавалось легко выигрывать важные геймы и спасаться в критических ситуациях. Но в игре Цветаны много слабых сторон, особенно стоит отметить плохую работу ног, слабую реакцию, нестабильный форхенд, а также ужасную игру возле сетки, где она регулярно умудряется с убойных позиций мазать в ауты. А теперь ещё будет и общая физическая усталость, так как практически невозможно быстро восстановиться после затяжного матча с Корне.
Серена наконец-то начинает напоминать себя. Она снова на корте демонстрирует полную самоотдачу и до последнего гнёт свою линию. Конечно, в игре Уильямс много брака, именно по этой причине она испытывала серьёзные трудности в матчах со Стивенс и Саккари.
Поклонникам Уильямс нужно смириться с тем, что Серена больше не способна доминировать в туре. Конечно, американка по-прежнему обладает и сильной подачей, и пушечными ударами, но в этих аспектах она серьёзно сбавила. К тому же из-за плохой работы ног и не лучшей выносливости она больше не способна на регулярной основе проводить затяжные розыгрыши, поэтому нетерпеливо действует на задней линии и часто неоправданно рискует. Уильямс всегда проповедовала атакующий теннис, но сейчас действует ещё агрессивней.
Конечно же, Серена с первых розыгрышей укажет Пиронковой, кто будет доминировать в этом матче. Цветана попытается тягаться с американкой в атакующей мощи, ведь она ничего другого не умеет, но в такой игре представительница Болгарии обречена на провал. Уильямс обладает не только более сильной и эффективной подачей, она ещё меньше ошибается в розыгрышах и находится в оптимальной физической форме. В последнем матче Пиронкова не только оставила все силы на корте, но и получила небольшое повреждение. Всё это указывает на то, что Серена Уильямс пройдёт в полуфинал.
Пиронкова неоднократно демонстрировала на этом турнире, что её недооценивать точно не стоит. Но против такой Серены у Цветаны шансов ровно ноль. Поэтому рекомендую поставить на победу Серены Уильямс в двух сетах".
- 9 сентября 2020
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