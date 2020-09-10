«Сибирь» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Новосибирске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.
Ставка: защитник забьёт — нет за 2.10.
«Подопечные Николая Заварухина провалили дебют сезона, потерпев три поражения в основное время подряд. При этом нельзя сказать, что они играют из рук вон плохо или имеют какие-то колоссальные проблемы. Вовсе нет. Даже наоборот — качество хоккея вполне приемлемое, особенно для первой половины сентября. Тем более с учётом усечённого состава, при котором рассчитывать можно только на двух-трёх легионеров — О’Делла и Йокипакку, к которым потихоньку добавляется набирающий форму Харри Сятери.
Правда, с соперником по первому домашнему поединку откровенно не повезло. Спорить с линией сложно. К тому же «армейцы» в последнее время удачно играют с новосибирцами: в семи предыдущих официальных матчах добыто шесть побед, все — в основное время. Собственно, в пользу «Сибири» говорит только один фактор — рано или поздно удача должна повернуться к ним лицом.
На П2 дают скромный коэффициент 1.53, а лезть в форы опасно. «Сибирь» своё дело знает и пока проигрывает исключительно с разницей в одну шайбу. Предпосылок для высокой результативности не видно: обе команды хороши в обороне, а у хозяев Харри Сятери в матче с «Северсталью» впервые вышел с первых минут.
Мы бы выбирали между классическим тоталом меньше 4.5 шайбы за 1.82 и ставкой «защитник забьёт гол — нет» за 2.10. У гостей защитники в принципе не слишком активно действуют в чужой зоне. У «Сибири» с голами пока туго, да и с таким соперником нужно играть максимально строго. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.90».
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