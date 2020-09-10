«Сибирь» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд в матче КХЛ
10 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «КХЛ HD».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.53, успех «Сибири» идёт за 6.00.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА 10 сентября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.02, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.83. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.75.
Итоговый успех «Сибири» оценён коэффициентом 4.10, победа ЦСКА с учётом овертайма и буллитов доступна за 1.24. Поставить на буллит в основное время предлагают за 15.0.
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