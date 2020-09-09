Кто выиграет Кубок Стэнли — 2020? Академия «Чемпионата» научит ставить на НХЛ

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В Кубке Стэнли — 2020 уже идут полуфиналы. За победу в Восточной конференции борются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс», а на Западе сражаются «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

В Академии ты узнаешь типы пари на хоккей, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. На первые ставки доступен бонус до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер

Андрей Алистаров, создатель канала «Железная Ставка» в YouTube

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок

Олег Клепиков, нейропсихолог

Дмитрий Побединский, математик и создатель канала «Физика от Побединского» в YouTube

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте»

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