Алекс де Минор — Доминик Тим: прогноз Ярослава Перканюка на матч US Open

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала US Open 2020 Алекс де Минор — Доминик Тим.
Ставка: победа де Минора с форой (+7) за 1.56.
Де Минор не обладает ни атакующим потенциалом, ни мощной подачей. Большинство очков австралиец выигрывает в упорной борьбе на задней линии, поэтому Алексу крайне важно иметь регулярную игровую практику и находиться в оптимальной физической форме, чтобы выдерживать свой же темп. Впрочем, именно из-за такого энергозатратного тенниса де Минор всё чаще жалуется на проблемы со здоровьем, а ему только 21 год. Поэтому Алекс в последнее время заставляет себя играть агрессивнее, даже начал выходить к сетке.
Тим – один из самых зрелищных теннисистов в ATP-туре. Представитель Австрии сосредоточен только на том, чтобы каждым ударом обострять и диктовать на корте свои условия. Помимо убойного одноручного бэкхенда он выделяется пушечным форхендом и вариативной подачей под 210 км/ч. Умеет Доминик играть и тонко, так как способен подолгу держать мяч в корте за счёт разных ударов и в самый неожиданный момент может провести укороченный.
Если де Минор в каждом матче на US Open испытывал трудности, то Тим сметал всех со своего пути. В предстоящем поединке будет битва стилей, так как Алекс на своих геймах постарается действовать агрессивно, но на приёме и в розыгрышах будет втягивать австрийца в затяжные обмены ударами. От Доминика вряд ли стоит ожидать чего-то нового, он отыграет в традиционной агрессивной манере, с огромным количеством виннеров и невынужденных ошибок. Лёгкой прогулки для Тима против де Минора точно не будет, причина в том, что австралиец известен невероятной работой ног, поэтому будет возвращать много мячей. Этого Доминик терпеть не может и постарается играть ещё агрессивней, что приведёт к большому количеству ошибок.
Конечно, Тим фаворит и обязан выходить в полуфинал. Но я не верю, что де Минор выйдет на корт и разгромно проиграет, он боец и будет сражаться до последнего розыгрыша. Так что предлагаю поставить на победу Алекса де Минора с форой (+7)".
- 9 сентября 2020
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