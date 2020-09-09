Азаренко — Мертенс: прогноз Ярослава Перканюка на матч US Open

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/4 финала US Open 2020 Виктория Азаренко — Элиза Мертенс.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.53.

Азаренко нащупала ритм на своей подаче и в среднем на первом мяче выигрывает 68% очков (в Нью-Йорке). В розыгрышах белоруска действует непредсказуемо, она придерживается агрессивного тенниса, но если не идут удары, сосредотачивается на контратаках. У Виктории огромный опыт выступлений на высоком уровне, поэтому даже в самых ответственных моментах она играет хладнокровно. На данный момент Азаренко не в числе фаворитов US Open, и это ей помогает без давления продвигаться по сетке.



Мертенс увереннее себя чувствует в игре на контратаках, но на US Open бельгийка действует в атакующей манере, не боится рисковать и владеет инициативой. Больше всего удивляет подача Элизы, так как раньше она всегда проседала в этом аспекте, но каким-то невероятным образом в последнем матче настреляла 7 эйсов. Конечно же, нужно выделить и работу ног, ведь Мертенс успевает везде, даже за самыми сложными укороченными ударами.



Обе теннисистки находятся в оптимальной форме и выступают на кураже. И Азаренко, и Мертенс будут по очереди доминировать в розыгрышах, а также навязывать борьбу на приеме. Азаренко имеет преимущество в опыте, потому что она уже много раз выступала в подобных стадиях. Но этого точно не скажешь о Мертенс, ведь бельгийку часто зажимает в ответственные моменты. Трудно определить, кто в этом матче фаворит, так как шансы на проход в полуфинал действительно равные.



В четвертьфинале никто без борьбы проигрывать не станет. Поэтому предлагаю взять тотал больше (19.5)".