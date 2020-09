Дженнифер Брэйди – Наоми Осака: прогноз Анны Чакветадзе на матч полуфинала US Open-2020

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Дженнифер Брэйди – Наоми Осака в 1/2 финала US Open — 2020.



Ставка: Брэйди выиграет как минимум сет за 1.70.



«US Open продолжается. Дженнифер Брэйди впервые вышла в полуфинал на турнире «Большого шлема». Сыграет она с более опытной соперницей – Наоми Осакой из Японии.



Осака выигрывала «Шлем» дважды, она побеждала на US Open. Ей хорошо подходит это покрытие, она любит быстрые корты, великолепно чувствует себя на харде.



Но Брэйди совершенно не подарок, она набрала сейчас великолепную форму. Напомню, что она выиграла турнир до US Open. Она уверенно действует на корте, играет, где нужно, активно, где нужно подержать мяч, то делает это – очень хорошо чувствует и понимает игру, шикарная форма у американки. Но она может разнервничаться, потому что раньше не доходила так далеко на турнирах «Большого шлема». Это домашний турнир для неё, особенно хочется сыграть хорошо всем американкам.



С другой стороны, на US Open нет зрителей, так что трибуны не будут так сильно давить на Брэйди. Думаю, что она сможет собраться хотя бы на партию и выиграть сет у Наоми Осаки».