«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 10 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«В начале сезона команды ещё не набрали лучшую форму, поэтому могут быть неожиданные результаты. Но здесь, мне кажется, исход матча очевиден. В начале сезона команды, которые играют на домашней площадке, бьются изо всех сил, выкладываются, но всё равно между предстоящими соперниками существенная разница в классе, поэтому я ставлю на фаворита, ЦСКА.



«Сибирь» неудачно начала сезон, проиграв три стартовых матча. Конечно, сказалось отсутствие двух финских лидеров – Микаэля Руохомы и Юусо Пуустинена. Когда на поле не выходят такие игроки, это большая потеря для команды. В этом матче, возможно, они примут участие, и это станет плюсом для «Сибири», но всё равно ЦСКА сильнее. «Армейцы» должны одержать победу в основное время. Я бы оценил шансы команд как 60 на 40 в пользу ЦСКА, хотя если выиграет «Сибирь», то это станет сюрпризом.



«Сибирь» в прошлом сезоне стала одним из открытий сезона, и его досрочное завершение помешало сделать сенсацию и добиться отличного результата в плей-офф. Сейчас команде понадобится какое-то время, чтобы набрать форму, плюс игроки находятся в разном состоянии. Думаю, «Сибири» нужно ещё провести три-четыре матча в оптимальном составе, чтобы почувствовать игру».