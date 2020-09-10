«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 10 сентября

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 1.55.
«В начале сезона команды ещё не набрали лучшую форму, поэтому могут быть неожиданные результаты. Но здесь, мне кажется, исход матча очевиден. В начале сезона команды, которые играют на домашней площадке, бьются изо всех сил, выкладываются, но всё равно между предстоящими соперниками существенная разница в классе, поэтому я ставлю на фаворита, ЦСКА.
«Сибирь» неудачно начала сезон, проиграв три стартовых матча. Конечно, сказалось отсутствие двух финских лидеров – Микаэля Руохомы и Юусо Пуустинена. Когда на поле не выходят такие игроки, это большая потеря для команды. В этом матче, возможно, они примут участие, и это станет плюсом для «Сибири», но всё равно ЦСКА сильнее. «Армейцы» должны одержать победу в основное время. Я бы оценил шансы команд как 60 на 40 в пользу ЦСКА, хотя если выиграет «Сибирь», то это станет сюрпризом.
«Сибирь» в прошлом сезоне стала одним из открытий сезона, и его досрочное завершение помешало сделать сенсацию и добиться отличного результата в плей-офф. Сейчас команде понадобится какое-то время, чтобы набрать форму, плюс игроки находятся в разном состоянии. Думаю, «Сибири» нужно ещё провести три-четыре матча в оптимальном составе, чтобы почувствовать игру».
- 10 сентября 2020
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:00
-
07:00
- 9 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:35
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:00
-
14:50