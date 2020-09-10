«Ланс» — «ПСЖ»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча Лиги 1
10 сентября «Ланс» примет «ПСЖ» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.
Букмекеры не уверены, что матч Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.01, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.80.
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