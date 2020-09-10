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«Даллас» — «Вегас»: прогноз и ставка на 3-й матч серии плей-офф НХЛ 11 сентября

«Даллас» — «Вегас»: прогноз и ставка на 3-й матч серии плей-офф НХЛ 11 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч серии плей-офф НХЛ «Даллас» — «Вегас».

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.18.

«Букмекеры практически не меняют исходную линию. Перед первым матчем на победу «Вегаса» также давали около двойки, а успех «Далласа» шёл в районе 3.20-3.30. А вот низкая результативность повлияла на котировки, в результате чего тотал больше 5 шайб можно взять за нестыдный коэффициент 1.71.

Мы же пойдём дальше и предпочтём «Х2 + тотал больше 4.5 гола» за 2.18. «Рыцари» сделали выводы после первой игры и заметно добавили, полностью подтвердив статус фаворита. У «Старз» ничего не клеится в атаке, но вообще, даже при всех проблемах Сегина и Бенна забивать тут есть кому.

На наш взгляд, по две-три шайбы обе команды должны осилить, а дальше всё будет зависеть от вратарей. Пока Робин Ленер получает более заметную помощь, чем Антон Худобин. Потому шансы номинальных гостей тут кажутся выше».

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В двух стартовых матчах серии было забито всего четыре гола. Пришло время нападающих.
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