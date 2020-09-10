Дженнифер Брэйди — Наоми Осака: прогноз и ставка на матч 1/2 финала US Open—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Дженнифер Брэйди — Наоми Осака.
Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.76.
«Американка уже успела выиграть первый турнир в карьере, оказавшись сильнее всех в Лексингтоне. На US Open 25-летняя теннисистка прошлась по всем соперницам катком. Она не просто не проиграла ни одной партии — ни разу не отдала больше шести геймов! Поначалу всё можно было списать на слабый уровень оппозиции (Анна Блинкова, Катрин Беллис), а вот с третьего круга пошла жара — Каролин Гарсия, Анжелика Кербер и Юлия Путинцева. Все отправились домой.
Понятно, что Осака справедливо считается у букмекеров фаворитом, но Брэйди поймала волну, и бояться ей сейчас нечего. Японка, к слову, выступает в очень плотном графике: в Цинциннати дошла до финала, а на ТБШ уже успела дважды отбегать третий сет. С Мисаки Дои в первом круге и с Мартой Костюк в третьем.
Полуфинал станет для неё 10-й игрой за 17 суток, времени на отдых совсем немного. Но главное даже не в этом. Стиль американки делает её весьма неудобной для Наоми. Дженнифер не имеет проблем с мощью, отлично подаёт, любит глубокие удары и постоянно оказывает давление на оппонентку.
Приём хороший, скорость на месте, терять абсолютно нечего. Осака в последнее время неоднократно плыла под давлением, так что лёгкой прогулки для фаворитки тут не ждём. Мы бы выбирали между третьим сетом за 2.61 и тоталом больше 20.5 гейма за 1.76. Американка просто так экс первую ракетку мира не отпустит».
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