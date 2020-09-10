«Даллас» — «Вегас»: эксперты назвали фаворита 3-го матча полуфинала Кубка Стэнли

11 сентября в третьем матче полуфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Вегас Голден Найтс». Начало игры — в 3:00 мск.

Счёт в серии 1-1. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.28.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Вегас» 11 сентября не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.60.

Итоговая победа «Далласа» идёт за 2.47, успех «Вегаса» с учётом овертайма оценён за 1.58. Поставить на гол до истечения первой минуты предлагают за 12.0.