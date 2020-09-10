С. Уильямс — Азаренко: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч полуфинала US Open—2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч US Open Серена Уильямс — Виктория Азаренко.

Ставка: тотал больше 9.5 гейма в первом сете за 2.00.

«По очным встречам американка впереди, причём с колоссальным запасом. Из 22 матчей она выиграла 18, отдав лишь четыре. Однако фаворитом у букмекеров идёт теннисистка из Беларуси, пусть и с небольшим преимуществом. Парадоксом этот факт кажется только на первый взгляд.



Во-первых, Серена доминировала прежде всего на ранних этапах карьеры. В 10 предыдущих поединках Виктория трижды оказалась сильнее, а в пяти последних случаях лишь однажды не сумела взять ни единой партии. Во-вторых, Азаренко сейчас чудо как хороша. Она выиграла турнир в Цинциннати, высадив по пути четырёх представительниц топ-50 и крепкую Ализе Корне.



А на US Open проиграла всего один сет. Случилось это в четвёртом круге: Каролина Мухова забрала дебютную партию, но дальше посыпалась (7:5, 1:6, 4:6). А в четвертьфинале теннисистка из Беларуси отдала всего один гейм неуступчивой Элисе Мертенс, управившись с шустрой бельгийкой за 74 минуты (6:1, 6:0).



И третье. Пожалуй, самое главное. У Азаренко должно быть преимущество в свежести. Она моложе на семь лет и накануне сэкономила море сил. А вот Уильямс уже три матча подряд доводила до третьего сета. Всякий раз демонстрировала характер и дожимала наевшихся соперниц, но затратила слишком много энергии.



С Марией Саккари пришлось возиться 2,5 часа, с Пиронковой — больше двух. Возраст уже сказывается, стабильность и проблемы с движением дают о себе знать. Разумеется, организаторы US Open сделали всё возможное: свой четвертьфинал Серена начала на семь часов раньше, что даст ей чуть больше времени на отдых.



Этот фактор мог бы оказаться решающим, возникни у Азаренко проблемы с Мертенс. Но получилось иначе, так что основные надежды американки связаны с первым сетом. Нужно взять его любой ценой и надеяться, что соперница поплывёт под давлением. Иначе фора в свежести скажется.



Велик соблазн проверить тотал меньше 21.5 гейма за прекрасный коэффициент 2.15. Альтернатива — первый сет результативнее второго за 2.05 и тотал больше 9.5 гейма в первой партии за 2.00. Серена вложится в дебют и сделает всё возможное, в связи с чем начало должно получиться нервным и близким».